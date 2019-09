La France des solutions : ces entreprises qui récompensent ceux qui recyclent les bouteilles en plastique

JT 20H - À Marseille, l'association Yoyo récompense les gestes de tri pour améliorer le recyclage des déchets. Un supermarché y échange aussi les bouteilles en plastique contre des bons d'achat.

Le système de recyclage actuel n'est manifestement pas assez efficace. Sur ce point, des entreprises ont peut-être trouvé la solution. Elles partent du principe que la bonne volonté ne suffira pas et qu'il faut donc récompenser ceux qui acceptent de jouer le jeu. Nos reporters sont allés à Marseille pour nous en dire plus sur leurs initiatives.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.