La glacier des Deux Alpes fermés aux skieurs

Les neiges éternelles disparaissent inexorablement en raison du réchauffement climatique. Le plus grand glacier skiable d'Europe, en Isère, a été impacté par la canicule et a dû fermer ses portes au public. Même à 3 600 mètres d'altitudes, il manque de neige pour continuer à skier. Un dilemme pour les sportifs et les touristes qui pratiquent cette activité durant l'été. Le glacier des Deux Alpes ouvrira de nouveau pour les vacances de la Toussaint si toutefois les conditions météo sont favorables.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.