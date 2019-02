La grande saison des amours a débuté pour les flamants roses

La saison des amours pour les flamants roses va durer jusqu'à la fin de l'hiver. A Frontignan, dans l'Hérault, ces oiseaux offrent un magnifique spectacle. Les mâles se lancent dans la danse des séducteurs tout en espérant être repérés par une partenaire. Plus la chorégraphie est complexe, plus ils auront la chance de rencontrer leur âme sœur pour un an. Une fois formé, le couple couvrira son œuf au printemps et s'occupera ensemble du petit jusqu'à son indépendance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.