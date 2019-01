La menace du charançon rouge s'étend sur le littoral méditerranéen

Une grosse inquiétude monte sur le littoral méditerranéen à cause d'un insecte venu d'Asie. Depuis une dizaine d'années, les palmiers sont attaqués par le charançon rouge. Des milliers d'arbres sont menacés. Au bout d'un ou deux mois, selon le degré d'infection, les palmes sèchent et les arbres meurent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.