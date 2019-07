La prime à la conversion victime de son succès et objet de détournements : vers un durcissement du dispositif ?

La prime à la conversion a-t-elle "dérapé" ? C'est en tout cas l'avis d'un "proche du dossier" cité dans Le Parisien vendredi, et cela semble être celui de la ministre des Transports Elisabeth Borne. Celle-ci a déclaré ce même vendredi, sur France Info, qu'un "certain nombre d'utilisations (du dispositif) ne sont pas dans l'esprit qu'on avait voulu". Victime de son succès et parfois détournée de son but originel, la prime à la conversion doit donc être revue prochainement. Explications.





La prime à la conversion consiste à verser entre 100 € et 5.000 € à toute personne qui met en destruction un véhicule ancien et qui achète un véhicule "peu polluant", c'est à dire électrique ou respectant les conditions de Crit'air 1 ou 2, et émettant moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre. Les conditions, détaillées sur un site dédié, prennent en compte les revenus des personnes dans le calcul de la prime.