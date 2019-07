La Réunion : au chevet des tamarins des hauts

Le problème des feux de forêt se pose partout, notamment à La Réunion. En octobre 2011, le parc national de cette île, classé au patrimoine mondial, a été ravagé par des incendies. Les flammes ont détruit plus de trois mille hectares de végétation et ont failli faire disparaître un trésor : le tamarin des hauts. Cet arbre endémique est actuellement surveillé en permanence.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.