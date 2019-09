La Seine-Saint-Denis prend à son tour un arrêté anti-pesticides

SYMBOLE - Le département francilien, très urbanisé, a pris ce mercredi un arrêté d'interdiction de l'usage de pesticides sur son territoire, comme le Val-de-Marne avant lui. Contacté par LCI, il assume le caractère "symbolique" de la mesure.

Si les champs ne s'étendent pas à perte de vue en Seine-Saint-Denis, le département francilien a souhaité peser à sa manière dans le débat sur les pesticides. Ce mercredi, il annonce dans un communiqué avoir pris un arrêté interdisant l'usage de pesticides sur son territoire.

"Le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président Stéphane Troussel et son vice-président chargé de l'écologie urbaine Bélaïde Bedreddine, a signé [ce] 18 septembre un arrêté interdisant l'usage de pesticides sur son territoire. Cet engagement vient soutenir et renforcer les décisions déjà prises en ce sens par plusieurs villes de France et par le Département du Val de Marne", indique le département dans un communiqué.