La société de production "The Explorers" s’apprête à dresser un inventaire du patrimoine de la Terre

"Nous sommes entrés au début du troisième millénaire. Le monde subit des transformations et des bouleversements profonds, tant du point de vue du vivant que de la technologie." Tel est le constat de départ de "The Explorers", société de production fondée par Olivier Chaibodo, ancien médecin devenu réalisateur, et Jean-Pierre Morel, producteur. "Notre projet est de dresser un état des lieux de tout ce que recèle le patrimoine de notre planète à l’aide d’une technologie de dernière génération."

Polynésie, Grand Nord arctique, Honduras, Indonésie… Neuf explorations ont été menées à partir de 2014, avec l’ambition de capturer en haute définition le patrimoine matériel et immatériel de la planète. Et ainsi, de sensibiliser à la préservation de notre environnement. "Tous ensemble, on peut contribuer à mieux faire connaitre la planète. Et par ce biais, on espère sensibiliser les décideurs pour les inciter à mieux la protéger", avance Olivier Chiabodo à Tahiti Infos.