La sortie du glyphosate dans les temps sera difficile à tenir et trop coûteuse, selon un rapport parlementaire

Trop contraignante et trop chère. Pour les parlementaires qui se sont penchés sur la question, la sortie du glyphosate, prévue par l'État le 1er janvier 2021 dans ses principaux usages, et le 1er janvier 2023 pour l'ensemble de ses utilisations, sera difficile à tenir. Dans un rapport, qu'a pu consulter l'AFP avant sa parution mercredi, ses auteurs jugent "inconscient d'attendre le 31 décembre 2020" pour savoir "quelles situations culturales" devront obligatoirement cesser d'utiliser l'herbicide le 1er janvier 2021 et celles qui pourront bénéficier d'un délai.

Ils demandent que l'INRA et les instituts techniques agricoles précisent "au plus tard en juin 2020" les situations "qui ne pourront supporter un arrêt du glyphosate le 1er janvier 2021 sans menacer la survie de l'exploitation ni son environnement". Car, rappelle la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate dirigée par les députés Jean-Luc Fugit (LREM) et Jean-Baptiste Moreau (LREM), ce basculement vers d'autres méthodes de désherbage aura un coût certain pour les agriculteurs.