"La végétalisation est notre ADN" : à Angers, le pari de la nature en ville

Réhabiliter la nature au cœur de la ville, c’est le pari que s’est lancée la municipalité d’Angers (Maine-et-Loire) il y a quelques années. Aujourd’hui, force est de constater que les résultats sont là, avec une troisième nomination en tant que ville la plus verte du pays, selon le "palmarès des villes vertes de France" décerné par l’Observatoire Unep-Hortis. Selon l’enquête de l’Observatoire, menée auprès des 50 plus grandes villes françaises, "Angers est une des premières collectivités à avoir totalement intégré une politique végétale aux projets municipaux". L’idée de la municipalité ? "Mettre du vert un peu partout" en associant tous les services de la mairie au travail des "Parcs et Jardins", détaille à LCI Isabelle de Manio, adjointe à la ville aux espaces verts. "Aujourd’hui, on ne crée plus une seule place sans se demander si l’on ne peut pas y mettre des arbres, on ne fait plus une seule rue sans proposer aux habitants d’installer des mini-jardins".

La place accordée au végétal à Angers − Ville d'Angers

Quelques chiffres illustrent la manière dont la ville s’est emparée de ces questions de développement durable. Les espaces verts représentent 14 % de la surface d’Angers, sans compter les forêts, avec 5 % du budget municipal consacré à leur entretien. Or, le service Parcs et Jardins de la ville peut parfois se sentir pris de court face à des subventions limitées. "On a deux fois plus de mètres carrés d’espaces verts que les autres villes mais on n’a pas le double du budget", déplore l’adjointe. "Il faut donc travailler avec les habitants et leur proposer d’être imaginatifs."

150.000 arbres plantés en 5 ans

En 2019, la ville a voté un "schéma directeur des paysages angevins", consistant à revoir le plan d’urbanisme pour y intégrer davantage le végétal. Dans ce cadre, 150.000 arbres doivent être plantés en 5 ans afin de "limiter l’étalement urbain". "Ce qu’on a mis en place résulte d’une politique vieille de 5 ou 6 ans", confie Isabelle de Manio. Christophe Béchu, maire d’Angers depuis 2014, a déclaré voir en ce plan "une réponse forte aux enjeux de la transition écologique que nous souhaitons pour notre territoire". Mais pour l’adjointe à la ville, la véritable "révolution" s’est opérée à partir de 2017 avec le zéro phyto, c’est-à-dire la réduction de l’usage des pesticides. D’abord réservée à l’entretien des espaces publics, elle a été étendue aux pratiques des particuliers en 2019. Aujourd’hui à Angers, 90 % des espaces publics sont traités sans pesticide, dont 85 % des espaces végétalisés, l’ensemble des trois cimetières et 95 % des espaces de voiries.

Angers, "ville de l'horticulture"

Si la commune réussit à concilier urbanisme et végétalisation, c’est d’abord grâce à sa géographie. La ville d'Angers étant traversée par la Maine, plusieurs projets ont visé à en réaménager les rives et à inclure la population dans l’économie de l’eau, avec des associations, des pêcheurs, des navigateurs… Des projets qui ont failli ne jamais voir le jour en raison des fortes critiques émanant des partisans de la voiture. Ensuite, grâce à son histoire. "La végétalisation est notre ADN, c’est une ville de l’horticulture", souligne Isabelle de Manio, évoquant le souvenir d’André Leroy, célèbre pépiniériste né et mort à Angers au XIXe siècle.

La Cale de la Savatte, port fluvial d'Angers − Flickr

Et la politique menée par la ville semble séduire. "Les gens sont plus sensibles qu’avant à ces enjeux-là car ils ont compris l’urgence environnementale actuelle", assure l’adjointe qui y voit aussi une carte politique à jouer : "Ça nous permet de surfer dessus pour pouvoir faire accepter une politique bien plus stratégique. Je suis élue depuis 6 ans : avant je n’avais pas le même poids. Maintenant, on nous en demande beaucoup plus et c’est tant mieux."

