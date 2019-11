La voiture n'est plus reine, le trafic automobile baisse pour la première fois en Île-de-France

Comme "une envie de lâcher sa voiture", selon les mots de Valérie Pécresse. En Île-de-France, région dont elle est présidente, l'usage quotidien de véhicules a fortement diminué en 2018, enregistrant une baisse de 4,7 % par rapport à 2010 selon l'Enquête Globale Transport tandis que la population augmentait. En parallèle, l'ensemble des déplacements quotidiens ont eux augmenté de 4,9 % en huit ans dans la région, passant de 41 à 43 millions. Cette hausse a profité aux transports public, les bus, métros et trains, dont l'usage journalier a bondi de 13 % soit plus d'un million de voyageurs en plus par rapport à 2010. On se déplace en transports en commun mais aussi en vélo : en huit ans, l'utilisation quotidienne du vélo a progressé de 29 %, 8 % pour la marche.