"Lac de Caussade" : dans le Lot-et-Garonne, des agriculteurs au dessus des lois ?

Du côté du SDCI - initiateur du projet et soutenu par le syndicat agricole "Coordination Rurale" - ce barrage avait pour objectif initial d'irriguer les champs d’une vingtaine d’agriculteurs aux alentours. "Mais plus la polémique enflait autour de la retenue d’eau, plus les syndicats ont augmenté le nombre de potentiels bénéficiaires", dénonce Anne Roques. Dans leurs dernières interventions dans la presse locale, les syndicats évoquaient la possibilité d’irriguer les terrains de 44 agriculteurs, en plus de soutenir le débit du Tolzac, en proie à la sécheresse durant l’été. L'aspect "écologique" est d'ailleurs mis en avant dans les communiqués des syndicats. En seconde position dans leur argumentaire : le soutien premier de la préfecture, et une enquête publique de mai 2018 ayant délivré un avis favorable au projet.





Pour la FNE en revanche, ce barrage représente "l’accaparement de la ressource en eau par quelques irrigants tout en portant atteinte à 50 types d’espèces menacées différentes". Un projet "surdimensionné, destructeur de biodiversité (...) mais surtout insensé", explique Anne Roques. "Il y a déjà 6000 retenue d’eaux sur tout le département !"





Un avis partagé par l'Agence Française pour la Biodiversité et par le ministère de l'Agriculture. Dans leur courrier à la préfecture, François de Rugy et Stéphane Travert justifient l'annulation d'autorisation, par le fait "que le risque de recours contentieux sur la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est élevé".

Autrement dit, la création d'un nouveau barrage n'est pas la meilleure solution. Le dossier du lac de Caussade, toujours selon ce courrier, devrait mieux prendre en compte "la mobilisation des retenues déjà existantes, dont beaucoup ont été construites dans les années 70 et 80 et ne sont plus utilisées", ainsi que "l'adaptation des productions agricoles au changement climatique en favorisant les économies d'eau".