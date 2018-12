"Lac de Caussade" : les travaux du barrage illégal ont enfin cessé

Dans l'arrêté préfectoral, consulté par LCI, la mention d'un procès-verbal fait par la gendarmerie nationale suite à une mission aérienne, confirme la présence d'au moins 7 engins de chantier de terrassements en action sur le site aux alentours du 23 novembre. Un rapport de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) fait quant à lui, le constat de "l'arrachage, l'enlèvement et le transport d'espèces végétales protégées." Le tout "sans les autorisations et dérogations requises".





Conclusion, les travaux et opérations sur le site de la retenue de Caussade sont (entre autres) "de nature à porter une atteinte grave et irréversible aux milieux et habitants naturels" et sont donc "suspendus avec effet immédiat". Mais les syndicats qui soutiennent le projet ne semblent pas impressionnés pour autant. Comme le rapporte le journal Sud-Ouest, pour Patrick Franken, président de la Coordination Rurale, la "mauvaise météo" de ces derniers jours à autant joué dans l'arrêt des travaux que la mise en demeure de la préfecture.