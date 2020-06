"Le but était de créer un lieu écologique, vivant et fertile" : Les Jeunes Pousses, lauréats du prix EpE

Né il y a deux ans, le projet s’est concrétisé en septembre dernier et a démarré les travaux le 11 mai, à la levée du confinement. Ce lieu prévoit d’accueillir à la fois des espaces culturels, une cantine, un café, une scène de concert, un espace de conférence, un terrain de sport, des ruchers, et même une forêt comestible. L’inauguration de la ferme est prévue pour le 5 septembre prochain, avec (seulement) deux mois de retard. Entretien avec l’un des lauréats, Paul-Arthur Klein, qui travaille à temps plein sur le projet.

Cette 15e édition du Prix EpE (Entreprises Pour l’Environnement), consacrée au thème de la nature en ville, a finalement dévoilé son lauréat. Après avoir reçu 40 dossiers et sélectionné 4 finalistes, le jury a choisi de donner le premier prix, sponsorisé par Veolia et doté de 5000 euros, à Paul-Arthur Klein, Ines Revuelta, Thomas Perez, Lisa Courbette et à leur association "Les Jeunes Pousses" qui prévoit d’ouvrir une micro-ferme urbaine à Avignon, premier "tiers-lieu" lieu écologique en plein cœur de la ville.

LCI : En quelques mots, en quoi consiste votre projet de micro-ferme urbaine ?

Paul-Arthur Klein : Notre ambition était de créer le premier lieu dédié à la transition écologique à Avignon. Le but était de créer un seul lieu afin d’éviter de multiplier les actions individuelles mais de regrouper ces initiatives au même endroit. Et ainsi leur donner plus de portée, notamment en termes de communication. On pense que cela aura plus d’impact de rassembler tout le monde sur un même lieu. Cela permet aussi de créer des connexions entre les projets et les associations déjà présents sur le territoire, l’ensemble des acteurs verts de demain : des fablabs, une recyclerie, une ressourcerie, la monnaie locale…

Ensuite, le but était de créer un lieu écologique, vivant et fertile. Mettre de la nature en ville, c’est une chose, ça la rend plus écologique et ça ramène de la biodiversité, mais autant qu’elle soit fertile et qu’on puisse la consommer.