Le changement climatique pourrait faire baisser les températures en Europe

Réchauffé par les eaux du Gulf Stream, le courant de l'Atlantique Nord, qui transporte les eaux chaudes du golfe du Mexique vers l'Europe, procure à une grande partie du nord-ouest de l'Europe un climat relativement doux. Mais selon une étude néerlandaise, ce flux risque d'être menacé dans le siècle à venir par la fonte des glaces du Groenland et des précipitations excessives, conséquences du réchauffement climatique.

De précédentes recherches menées par des océanologues ont en effet montré que les courants de l'océan Atlantique étaient sensibles à la quantité d'eau douce présente en surface. Ceux-ci sont en grande partie gouvernés par la densité de l’eau. Or l'eau salée est plus dense que l'eau douce et l'eau froide est plus dense que l'eau chaude. Alors que dans l’Atlantique Nord et l’Antarctique, l'eau est censée se densifier par le froid et l'augmentation de sa salinité (la formation de glace soustrayant l'eau douce), le réchauffement des températures perturbe ces mécanismes. L'eau, plus douce et plus chaude, a moins tendance à s'enfoncer vers les profondeurs, ce qui permet moins à l'eau chaude de remonter vers la surface au fil du courant (phénomène appelé upwelling).