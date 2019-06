Le concombre de mer, une espèce menacée de disparition

Dans les profondeurs marines, une espèce intéresse au plus haut point les scientifiques. Il s'agit du concombre de mer. Pêché massivement pour être consommé, cet animal est menacé de disparition en Asie. Il est alors devenu le sujet d'études d'une vingtaine de chercheurs bretons.



