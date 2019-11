Le dernier rhinocéros de Sumatra vivant en Malaisie est mort

Il n'y a désormais plus aucun rhinocéros de Sumatra en Malaisie. La femelle Iman, dernière représentante de l'espèce, est morte d'un cancer le 23 novembre, a annoncé le Fonds mondial pour la nature (WWF) dans un communiqué. Le dernier rhinocéros mâle, lui, était décédé quelques mois auparavant. L'homme a donc eu raison de l'espèce : les rhinocéros de Sumatra, les plus petits des rhinocéros, ont subi dans le pays les frais d'un braconnage intensif, leurs cornes étant très convoitées et revendues sur le marché noir. De plus, leur habitat naturel a été entièrement détruit à cause de la déforestation et au développement d'infrastructures.

Désormais, les rhinocéros de Sumatra ne résident plus que sur les îles de Sumatra et de Bornéo. Mais il en resterait moins d'une centaine, d'après le WWF. En Malaisie, des ONG appuyés par le gouvernement avaient bien tenté de procéder à des inséminations in vitro sur les derniers représentants de l'espèce, sans succès. Toujours dans son communiqué, le WWF a tenu à souligner la collaboration des autorités malaisiennes sur ce dossier : "Nous sommes heureux de constater que la police royale malaisienne a intensifié ses efforts, en collaboration avec d'autres agences, pour patrouiller la forêt, enquêter et procéder à des arrestations."