Le glyphosate "moins cancérogène que la charcuterie" : la mise au point de Cédric Villani

Ce rapport d'information parlementaire, dont la publication est prévue le jeudi 16 mai, ne livre pas, selon l'AFP, de "conclusions sur le caractère cancérigène ou non du fameux herbicide, mais dresse un état des lieux du travail des agences d'évaluation sanitaire en France et en Europe". Sauf que l'un de ses co-auteurs, le sénateur UDI Pierre Médevielle, a affirmé lundi 13 mai que le glyphosate était "moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui ne sont pas interdites". Pour Cédric Villani, il s'agit d'une "faute sur la forme et sur le fond, car le rapport ne porte pas sur le glyphosate mais sur les agences d'évaluation".





LCI : À quoi sert ce rapport ?





Cédric Villani : Le but de ce rapport, c'est d'évaluer les processus sanitaires. En d'autres termes, il s'agit d'évaluer l'évaluation du glyphosate, et d'en expliquer toute la complexité, afin de faire des préconisations pour améliorer l'ensemble du processus, en termes de transparence, de ressources humaines, de communication et de lien de confiance.





Ça veut dire expliquer que les différentes études sur le glyphosate ne parlent pas forcément de la même chose ?





Exactement. Certaines agence font une évaluation du principe actif, d'autres examinent les effets cocktails (analyse des effets du principe actif mélangé à d'autres produits, ndlr). Dans certains cas, il s'agit d'études épidémiologiques, dans d'autres non. Il y a des études différentes et des fonctionnements d'agences différents. Sur le glyphosate, le plus satisfaisant est d'avoir une étude épidémiologique, mais effectuer une telle étude sur les consommateurs est d'une extrême complexité. S'il s'agit d'agriculteurs, avoir des cohortes fiables et les suivre sur la durée est extraordinairement dur. Et c'est très coûteux. Ce travail de pédagogie est un élément important du rapport.