Le gouvernement souhaiterait autoriser la chasse de 36 000 oiseaux menacés

Bien que le nombre de ces prélèvements - 30 000 et 6 000 - ne soit fondé sur aucune raisonnement scientifique, les deux projets d’arrêtés mettent en avant l’avis favorable d’un autre comité : le Conseil National de la chasse et de la faune sauvage. Un comité consultatif “rassemblant des représentants de chausseurs, acteurs scientifiques et associatifs", comme le rappelle le texte. "Sauf que c’est la pire blague démocratique, la composition du Conseil est complètement déséquilibré", assène Maxime Zucca, qui y a siégé pendant deux ans à l'échelle du département de la Seine et Marne. "Il y a une majorité écrasante de chasseurs, piégeurs, agriculteurs et forestiers favorables à la chasse. Il n’y a que 4 défenseurs de la biodiversité pour une trentaine de membres. Il est impossible de rendre une décision défavorable à la chasse dans ce Conseil".





Or de tels projets d'arrêtés, ouvrant la chasse pour une espèce mondialement menacée, vont selon Maxime Zucca à l'encontre des discours habituels des chasseurs, "qui se disent être les premiers écologistes". Mais pourquoi une telle contradiction ? "C'est des histoires de traditions, la tourterelle des bois est un gibier très apprécié pour sa chaire, notamment dans le sud-ouest de la France", explique l'ornithologue. "Il est très difficile pour le gouvernement de résister au lobby de la chasse, car c'est se mettre à dos un électorat rural très bien organisé pour défendre leurs intérêts", avance-t-il. "On avance très lentement sur les sujets de la chasse, même sur les sujets évidents où n'importe qui de sensé se dirait que si l'espèce est mondialement menacée, on doit la protèger", regrette-t-il.