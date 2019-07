Le Japon relance la chasse commerciale à la baleine : un "baroud d'honneur" ?

Ils ont appareillé sous le ciel nuageux de Kushiro (sur l'île septentrionale de Hokkaido), cinq navires munis de harpons. Des navires baleiniers japonais ont repris la mer lundi 1er juillet après une cérémonie où plusieurs élus ont revendiqué la légitimité de cette tradition. Les navires partaient pour leur première mission de chasse commerciale en plus de trois décennies, actant la décision prise il y a six mois par le gouvernement de quitter la Commission baleinière internationale (CBI) et de s'affranchir ainsi d'un moratoire.





"C'est une petite industrie, mais je suis fier de chasser les baleines. La pratique existe depuis plus de 400 ans dans ma cité", a expliqué à l'Agence France-Presse Yoshifumi Kai, président d'une association de pêcheurs de baleines, tout excité de repartir en mer. Idem pour le jeune Hideki Abe qui, compte tenu de son jeune âge, 23 ans, n'a encore jamais participé à une mission de ce type.





"Je suis un peu nerveux, mais heureux que nous puissions commencer. Je souhaite que davantage de personnes goûtent de la baleine, au moins une fois", a-t-il confié avant le départ. Le navire-usine Nisshin Maru, bâtiment amiral de la flotte baleinière nippone, et plusieurs autres embarcations ont aussi quitté le port de Shimonoseki (sud-ouest), où trône une énorme statue de baleine.