Le Luxembourg devient le premier pays à interdire le glyphosate : où en sont ses voisins européens ?

Le Luxembourg est en passe de devenir le premier pays de l’Union européenne à bannir le glyphosate. L’herbicide sera interdit dès la fin de l’année 2020, conformément à l’accord du gouvernement datant de 2018, a annoncé ce jeudi le ministère de l’Agriculture local. Avant cela, plusieurs étapes marqueront sa disparition. Son autorisation de mise sur le marché sera d’abord retirée le 1er février et les stocks devront être écoulés d’ici le 30 juin. Un délai de grâce pour l’utilisation de ces produits courra ensuite jusqu’au 31 décembre 2020. C'est "un pas décisif dans une démarche durable répondant aux ambitions d'une utilisation des produits phytopharmaceutiques moderne et respectueuse de l'environnement", a estimé dans un communiqué le ministre luxembourgeois de l'Agriculture, Romain Schneider.

En France, l'herbicide est déjà interdit pour les non professionnels depuis début 2019 et banni depuis 2017 pour les espaces verts publics. Le 9 décembre dernier, l'Agence française de sécurité sanitaire (Anses) a annoncé le retrait de 36 produits à base de glyphosate, soit la moitié de ceux disponibles sur le marché. "Par décision de l'Anses, 36 de ces produits vont être retirés du marché et ne pourront plus être utilisés à compter de fin 2020, en raison de l'insuffisance ou de l'absence de données scientifiques permettant d'écarter tout risque génotoxique", faisait-elle savoir dans un communiqué. En 2018, ces produits représentaient "près des trois quarts des tonnages de produits à base de glyphosate vendus en France". Le gouvernement a prévu "de sortir de l'essentiel des usages au 1er janvier 2021, et de tous les usages au 1er janvier 2023". Ce calendrier a cependant été jugé difficile à tenir par un récent rapport parlementaire.