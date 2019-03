Le navire italien Grande America fait naufrage au large de nos côtes

Un navire de commerce italien en provenance de Hambourg et qui devait se rendre à Casablanca a fait naufrage ce mardi 12 mars à 300 kilomètres des plages hexagonales. Un incendie s'était déclenché dimanche 10 mars à bord de ce porte-conteneurs. Il gît désormais à 4 600 mètres de profondeur. Les 27 membres d'équipage sont sains et saufs. À priori, il n'y a pas de risque de pollution.



