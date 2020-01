Le pape critique la réponse "trop faible" des dirigeants mondiaux face à l'urgence climatique

Lors de ses vœux de début d'année aux ambassadeurs, le pape François a reproché "la réponse (...) encore très faible et source de forte préoccupation" apportée par les dirigeants au sujet du climat. Prenant l'exemple de la COP25, dernière réunion mondiale sur le climat qui s'est soldée par un échec, le pontife argentin n'a pu que constater que "l'urgence (d'une) conversion écologique semble ne pas être acquise dans la politique internationale". Et a fait part de ses "sérieuses préoccupations quant à la volonté (...) de faire face avec sagesse et efficacité au phénomène du réchauffement de la planète".