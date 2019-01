Le réseau électrique français a frôlé la coupure générale jeudi soir

Le réseau de distribution d'électricité français était au bord de la rupture jeudi 10 janvier, en raison d'un problème d'équilibre entre l'offre et la demande au niveau européen, a annoncé la Commission de régulation de l'énergie (CRE). "Le 10 janvier vers 21h, la fréquence du système électrique français et européen est passée très en-dessous de 50 Hertz. Or, quand la fréquence s'écarte trop de ce niveau, le système électrique pourrait connaître des coupures importantes, voire un 'black-out'", a expliqué le régulateur dans un communiqué diffusé dimanche 13 janvier, trois jours après la panne évitée.





Afin d'éviter une congestion du réseau, RTE, la filiale de distribution d'électricité d'EDF, a demandé immédiatement aux grands groupes industriels énergivores de réduire leur consommation d'électricité de plus de 1500 megawatts (MW) pour faire remonter la fréquence, ce qui a permis d'éviter une rupture. À la suite de cet incident, la CRE a demandé à RTE "de travailler avec ses homologues européens pour identifier les causes de cet événement et proposer des mesures correctives".