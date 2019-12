Le trafic fluvial en hausse en France : une bonne nouvelle pour l'environnement ?

Malgré tout désireux d'améliorer encore leur empreinte environnementale, les acteurs du secteur se sont réunis, en mai dernier, lors d'un colloque national baptisé "Le transport fluvial à l’heure de la transition énergétique". Cet événement, qui réunissait transporteurs, chargeurs, gestionnaires d'infrastructures, acteurs portuaires, fournisseurs et équipementiers, a donné lieu à une série d'annonces. Parmi elles : l'arrivée, à partir de septembre prochain, d’un nouveau concept de bateau entrepôt recourant à une motorisation hybride. Doté de deux propulseurs électriques, alimentés par un groupe électrogène et une combinaison de batteries, il sera destiné à amener au plus proche des clients les colis qui leurs sont destinés.

Afin d'aider les exploitants de bateaux de transport de marchandises à adapter leur flotte fluviale aux exigences environnementales (économies d’énergie, motorisations plus écologiques,etc.), l'Etat, la région Île-de-France, la région PACA et l'ADEME ont prévu d'investir plus de 10 millions d’euros d’ici 2022 dans un Plan d’Aide à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI). VNF, qui a mis en place et qui gère ce plan, s'est de son côté engagé à hauteur de 12,5 millions d'euros. "Pour un constructeur de bateau, il n’y a pas un espoir de retour sur investissement aussi important que pour un constructeur de camions. C’est pourquoi nous soutenons les projets innovants", assure Thierry Guimbaud. "Longtemps, le fluvial a eu une image 'has been'. Il prend maintenant un nouveau virage." Déjà exploité pour évacuer les déblais et approvisionner les chantiers du Grand Paris, le secteur est aussi au cœur de la logistique des projets prévus pour les Jeux Olympiques 2024.