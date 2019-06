Le vétérinaire des "vaches à hublot" dément toute maltraitance : "Elles sont en bonne santé, j'y veille"

Fréderic Simon est vétérinaire dans la Sarthe. Membre du Conseil Régional de l'Ordre des Vétérinaires des Pays de la Loire, il travaille comme agent sanitaire local auprès de la direction départementale de la santé mais reste également vétérinaire libéral et se déplace de ferme en ferme. Parmi "ses bêtes", il compte les quelques 250 vaches de la ferme expérimentale de Sourches, dont les 6 "vaches à hublot", aujourd'hui au cœur d'une polémique sur le bien-être animal.





Pour L214, ces expériences ne visent qu'à "réduire les coûts de production de ses élevages". Les vaches laitières de l'établissement pointé du doigt produiraient chacune "l'équivalent de 3 fois les besoins d'un veau par an". Le groupe Avril, propriétaire de la ferme expérimentale, avance de son côté que "cette analyse est essentielle à de nombreux progrès en élevage et permet notamment d’améliorer la santé digestive de millions d’animaux, de réduire l’usage d’antibiotiques en élevage et de réduire les émissions de nitrates et de méthane liées à l’élevage."





Frédéric Simon nous fait part de son expérience au sein de cet établissement et dément tout cas de maltraitance.