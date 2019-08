Les 5 questions que vous vous posez sur les incendies monstres en Amazonie

Le monde est en émoi, les réseaux sociaux en folie. Les dirigeants, dont Emmanuel Macron, répètent que "les poumons de la terre brûlent" et que l’Amazonie connaît une crise inédite. On sait pourtant que plusieurs incendies ont déjà ravagé l’Amazonie, notamment en 1989 et en 2014, puisque la plupart des photos partagées à tort sur Internet proviennent de ces événements. La situation actuelle est-elle donc vraiment pire que les fois précédentes ? Pour Jérôme Frignet, ce n’est pas une crise inédite mais "plutôt un grave retour en arrière".





L’Amazonie avait déjà connu d’importants incendies : le siècle dernier à cause de la sécheresse et de feux incontrôlables, puis dans les années 2000 à cause de la déforestation. "Or ces quinze dernières années, des progrès avaient été fait, les politiques environnementales du Président Lula avaient notamment permis de faire baisser leur nombre et leur ampleur", explique-t-il.





D’après l’INPE, les départs de feux recensés au Brésil entre janvier et août 2019 ont augmenté de 84% par rapport à la même période de l’année précédente. Sur les 75 336 feux de forêt enregistrés, 54% sont en Amazonie.