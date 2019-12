Les chutes Victoria sont-elles vraiment à sec ? Les chutes Victoria en Afrique − ZINYANGE AUNTONY / AFP

À LA LOUPE – D'après un reportage de Skynews, les chutes d'eau de Victoria en Afrique serait à sec. Mais les personnes habitant sur place dénoncent une 'fake news'. À La Loupe a souhaité vérifier.

Les légendaires chutes d'eau Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe sont-elles devenues un mince filet d'eau ? C'est en tout cas ce que laisse entendre un reportage de la chaîne britannique Skynews. Mais depuis sa mise en ligne le 3 décembre, de nombreux internautes dénoncent une vision trompeuse de la réalité et accompagnent leurs photos des chutes avec le hashtag #VicFallsisnotdry, comprenez "les chutes Victoria ne sont pas à sec".

Les images sont-elles trompeuses ?

Les images et le commentaire d'Alex Crawford, correspondante pour Skynews sont impressionnantes. "L'énorme gouffre qui sépare la Zambie et le Zimbabwe est en train de s'effriter par endroits et les niveaux d'eau ont atteint leur plus bas niveau en 25 ans." La journaliste survole en ULM les chutes Victoria et annonce leur disparition prochaine, Skynews et d'autres médias comme The Telegraph ou l'agence Reuters titrent d'ailleurs sur ce thème.

Capture écran du reportage de Skynews montrant la sécheresse autour des chutes Victoria depuis un drone. − Skynews

Classées au patrimoine de l'UNESCO, les chutes Victoria s'étendent 1.700 mètres de largeur et jusqu'à 108 mètres de hauteur. Le fleuve Zambèze se jette dans un rift, ce qui provoque ce spectacle naturel impressionnant. Mais de nombreuses personnes sur place s'étonnent du ton d'Alex Crawford et partagent, notamment sur Twitter, des photos d'eux à côté de la cascade qui est loin d'être à sec.

Skynews aurait-il délibérément choisi un mauvais angle de vue ? C'est en tout cas l'avis de Tony Peel, guide local contacté par LCI. "Si la journaliste avait été honnête, elle aurait du montrer aussi la partie zimbabwéenne et aurait vu beaucoup d'eau, mais bien sûr, cela aurait gâché son histoire et aurait eu un impact moins dramatique." Quant aux images vues depuis les airs, "l'angle est pris du côté zambien en regardant principalement la paroi de roche sèche. L'angle de la caméra est utilisé pour aggraver la situation."

Les eaux sont-elles à sec ?

Tony Peel ne nie pas les effets du changement climatique et il reconnaît que la dernière saison fût plutôt sèche. Sauf qu'il considère que les images - certainement tournées en novembre - ne reflètent pas du tout la réalité. Alors quelle est la situation sur place ? Nous pouvons nous appuyer sur la station de relevés hydrométriques du Zambèze des chutes Victoria.

Relevés depuis la station de mesures hydrométriques du Zambèze aux chutes Victoria − Zambezi River Authority

Comme on peut le voir sur ces graphiques, le niveau du Zambèze qui alimente les chutes Victoria est toujours très bas durant les mois de septembre, octobre et novembre. Puis, le niveau du fleuve monte à partir du mois de décembre jusqu'à atteindre sa pleine puissance en avril et mai. Les photos de l'article de Skynews qui comparent la cascade durant l'été et aujourd'hui n'ont pas de sens et peuvent apparaître comme trompeuses. Le niveau très bas de l'été 2019 ne laisse rien présager de l'état des eaux durant les prochains mois. Shelley Cox, également guide sur place, a posté de nombreuses photos de la cascade depuis la diffusion du reportage polémique. Elle conteste également l'alarmisme de Skynews.

Les touristes appellent pour annuler leur visite

Auprès de LCI, Tony Peel s'inquiète pour l'avenir de son activité. "Nous sommes bombardés d'appel par des clients qui veulent maintenant annuler leurs vacances et d’autres qui pensaient venir mais changent de destination." Le guide juge "complètement irresponsable de dramatiser et de faire du sensationnalisme dans le seul but de vendre l'histoire. Alex Crawford a considérablement affecté le tourisme dans la région, non seulement pour cette saison, mais probablement aussi pour 2020. Elle devrait s'excuser pour avoir déformé une vérité qui a eu des répercussions sur des centaines de personnes." Contactées par LCI, ni la chaîne Skynews ni la journaliste n'ont pour l'instant répondu à nos sollicitations.

