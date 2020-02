Les feux en Australie ont détruit 20 % des forêts, 10 fois qu'à l'ordinaire

Un autre rapport conduit cette fois par l'université de Melbourne a étudié les conditions climatiques autour de ces incendies. On le sait, si les départs de feu ont atteint cette intensité, c'est d'abord en raison d'un climat qui leur était favorable (vents violents, mais surtout absence de pluie). Andrew King et ses collègues en sont arrivés à la conclusion que la sécheresse subie en Australie depuis 2017 est directement liée à la baisse des phénomènes du dipôle de l'océan indien. Cet événement climatique, qui s'illustre par un réchauffement de la surface de l'eau dans l'est de l'océan et un refroidissement à l'ouest, provoque habituellement des précipitations sur le territoire australien.

Les chercheurs expliquent que, depuis les pluies diluviennes de l'hiver austral 2016, le bassin de Muray a enregistré 12 saisons consécutives où les intempéries étaient situées en-dessous de la moyenne, soit la plus longue période depuis 1900. Interrogé par l'AFP, Andrew King se montre pessimiste : "Cela veut dire que nous devons nous attendre à plus de saisons sèches en Australie, et possiblement plus de sécheresse". Et donc plus d'incendies.