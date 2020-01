Les grands patrons s'engagent à planter "1.000 milliards d’arbres" : sans réduction des émissions de CO2, "ce n'est pas crédible"

Il s'agit de la nouvelle tendance du moment. Réunis au Forum économique mondial (WEF) de Davos, les grands patrons et responsables politiques du monde entier ont pour beaucoup fait la promesse de planter des arbres pour lutter contre le changement climatique. Même Donald Trump, grand climatosceptique, a fait connaître sa volonté de rejoindre l'initiative "1.000 milliards d'arbres" (à planter ou à sauver) soutenue par les organisateurs du WEF. "En faisant cela, nous continuerons à faire preuve d'un leadership fort dans la restauration, la croissance et la meilleure gestion de nos arbres et de nos forêts", a déclaré celui qui suggérait l'année dernière que les incendies dévastateurs en Californie auraient pu être évités en ratissant les sols forestiers.

Le projet "1.000 milliards d'arbres" a été lancé en 2007 par le Programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'ONG Plant for the Planet, qui se bat pour éduquer les consciences au changement climatique et qui œuvre à la plantation d'arbres. Inspirée par la campagne "Un milliard d'arbres" lancée en 2007 par Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004 et activiste des droits de l’homme et de la protection de l’environnement, le programme "1.000 milliards d'arbres" vise, comme son nom l'indique, à planter un billion d'arbres sur Terre d'ici 2030.

"Trois billions d'arbres vivent actuellement dans le monde. La planète a assez d'espèces pour abriter jusqu'à 600 billions d'arbres adultes sans entrer en compétition avec les terres agricoles", présente sur son site la campagne "1.000 milliards d'arbres". "Pour restaurer ces arbres, nous devons planter au moins un billion d'arbres, puisque certains vont mourir. Nous devons en plus protéger les 170 milliards d'arbres qui risquent une destruction imminente." Les arbres constituent en effet un puits de carbone indispensable à notre survie. Selon une étude de chercheurs à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Suisse) parue l'année dernière dans Science, le climat pourrait être régulé par une restauration massive des forêts dans le monde, et plus exactement par la plantation de 1200 milliards d'arbres.