Les habitants de l'Île-Tudy se mobilisent pour sauver leur côte

Sur l'ensemble de nos côtes, 303 communes sont concernées par un plan de prévention des risques de montée des eaux. Parmi elles, l'Île-Tudy en Bretagne. Avec le changement climatique, le niveau de la mer monte, et cette presqu'île pourrait être complètement submergée avec les vents violents et les fortes marées. Les habitants font de la résistance, mais jusqu'à quand ?



