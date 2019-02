Les insectes en voie de disparition

Environ un tiers des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Parmi elles, les papillons, les abeilles et les scarabées qui ont vu leurs populations diminuer de moitié en 20 ans. L'agriculture intensive, l'utilisation à grande échelle de pesticides, l'urbanisation et le réchauffement climatique sont les principales causes de leur déclin.



