Les koalas pourraient disparaître d'une partie de l'Australie d'ici 2050

ENVIRONNEMENT - Après un an d'étude, une enquête parlementaire dans l'État australien de la Nouvelle-Galles du Sud alerte ce mardi sur la disparition d'ici 2050 des koalas dans cette région.

Une menace causée par le défrichement, l'urbanisme, l'exploitation minière et enfin les récents incendies qui ont brûlé plus de 5,5 millions d'hectares de terres. Dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, les koalas sont menacés d'extinction d'ici 2050 s'il n'y a pas d'intervention urgente du gouvernement, a révélé ce 30 juin une enquête parlementaire après une étude d'un an.

5000 koalas morts en février

Alors que les feux de forêts qui ont ravagé le continent en février avaient déjà tué 5000 animaux de cette espèce, ils ont également détruit un quart de leur habitat. Un environnement qui était déjà fortement dégradé, notamment "à des fins d'exploitation agricole, minière ou forestière", qui "affectent les populations de koalas depuis de nombreuses décennies", comme le souligne le rapport. Dans cet Etat le plus peuplé du pays, le développement urbain est lui aussi pointé du doigt par ce rapport de 311 pages. L'enquête parlementaire a également estimé que le changement climatique constituait une menace permanente pour ces mammifères, exacerbant les feux de brousse et la sécheresse, et en réduisant la qualité des feuilles d'eucalyptus, régime alimentaire principal du marsupial.

En vidéo REGARDEZ - En Australie, une clinique des animaux "grands brûlés"

"Les preuves ne sauraient être plus flagrantes", écrit donc ce rapport, qui conclut que "la seule façon pour les petits-enfants de nos enfants de voir un koala dans la nature en Nouvelle-Galles du Sud sera que le gouvernement donne suite aux recommandations du comité". Parmi les 42 directives préconisées, dont un recensement "urgent" de cette population, la priorité est la prise en compte de l'animal et son habitat dans le développement urbain et l'augmentation des financements pour sa protection, explique l'agence Reuters. Est aussi conseillée la création de nouveaux parcs nationaux et la réduction du défrichement. Le gouvernement de l'État s'est félicité du rapport, selon la BBC, mais n'a pas immédiatement confirmé quelles recommandations il adopterait. Une porte-parole de Gladys Berejiklian, le Premier ministre, a réagi pour sa part en assurant que l'exécutif examinerait le rapport et répondrait "en temps voulu".

Outre la Nouvelle-Galles du Sud, les koalas vivent également dans les États de Victoria, d'Australie-Méridionale et du Queensland. L'année dernière, l'Australian Koala Foundation a estimé qu'il ne restait "plus que 80.000 spécimens" sur le continent.

