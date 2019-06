Des militants pour le climat bloquent pendant plus d'une heure un pont parisien, deux interpellations

Arrivée sur place vers 12h30, les forces de l'ordre ont demandé plusieurs fois aux manifestants de se disperser. Ces "sommations de se disperser étant restées sans effets", selon la préfecture de police, les forces de l'ordre ont décidé de dissiper les militants par la force. Et ce à coup de gazeuses tirées à bout portant sur une foule qui criait "non violent, non violent". Sur les images de plusieurs journalistes sur place, on peut entendre des militants scander : "Policiers, doucement, on fait ça pour nos enfants."