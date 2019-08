Les records de chaleur au Groenland remis en cause par des climatosceptiques : en quoi ils se trompent

À l'heure où les climatosceptiques ont de plus en plus de mal à défendre leurs idées, le site internet "What's up with that" poursuit encore et toujours sa campagne de désinformation. Ce site internet se présente comme une ressource d'informations sérieuses sur le réchauffement climatique et se vante d'être "le site le plus vu sur le réchauffement global et le changement climatique" avec près de 397 millions de pages vues. Sa page Facebook compte pourtant à peine 13.000 fans. Créé en 2006 par Willard Anthony Watts, un météorologue climatosceptique, il tente plutôt de remettre en cause le consensus scientifique sur la situation actuelle.





Un de ces derniers articles porte sur la vague de chaleur record au Groenland et présente en introduction des articles de différents grands médias, comme le New York Times ou le Washington Post, qui seraient mensongers. "Whats'up with that" avance que "ce n'était pas du tout un record, et que la température n'y a jamais dépassé le seuil du gel". Cette affirmation repose sur des données de l'Institut météorologique danois (DMI) qui possède des stations météorologiques sur l'île. Qu'en est-il ?