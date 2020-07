Limitation des déchets : le gouvernement met la pression sur les livreurs de repas à domicile

Ce mercredi, la secrétaire d'État de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson a rencontré les acteurs de la livraison à domicile comme Deliveroo, Just Eat, Uber Eats ou encore FoodChéri pour leur exposer les dispositions de la loi anti-gaspillage, qui entreront bientôt en vigueur. Elle leur a également demandé de travailler chacun sur une stratégie zéro déchet d'ici octobre, incluant des actions de réduction, de réutilisation et de recyclage.

Pour rappel, plusieurs mesures vont notamment pousser les entreprises à s’engager dans la transition écologique et la lutte contre la pollution plastique comme la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages plastiques à usage unique pour la période 2021- 2025 ; l’interdiction au 1er janvier 2021 des boîtes en polystyrène expansé, comme les boîtes de kebab, des assiettes, couverts, gobelets et pailles en plastique à usage unique ; l’entrée en vigueur en 2022 de la standardisation des gobelets, assiettes et couverts réemployables pour la restauration et l’interdiction à compter du 1er janvier 2023 d’utiliser de la vaisselle jetable pour les repas et boissons consommés sur place.