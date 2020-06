Low-cost : faut-il supprimer les billets d'avion à moins de 40 euros ?

Prendre l'avion pour rejoindre une capitale européenne pour le prix d'une place de cinéma, et si ça n'était plus possible ? L'Autriche vient d'instaurer un prix minimum pour les billets d'avion : impossible dorénavant de les vendre à moins de 40 euros. Il s'agit d'éviter toute nouvelle casse sociale et surtout de préserver les grandes compagnies de la concurrence des low-cost.

Une idée qui pourrait séduire le gouvernement français alors qu'Air France est en pleine tourmente. D'autant que pour Elisabeth Borne, "voyager pour si peu cher ne reflète pas le coût réel du billet". "C'est assez choquant qu'on vous laisse croire que faire un Paris-Marrakech ou un Paris-Prague coûte 15 euros, ça coûte beaucoup plus que ça à la planète", a ainsi déclaré la ministre de la Transition écologique.