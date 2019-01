Viande et réchauffement climatique : ce que disent les chiffres (et ce qu'ils ne disent pas)

L'élevage accapare énormément de terres et de ressources par rapport à ce que la filière fournit aux humaines, mais le débat ne s'arrête pas là. Des chercheurs de l'Inra tempèrent ce constat : "Dire que l'élevage utilise 70% des terres agricoles n'est pas faux, mais on doit préciser aussitôt qu'il s'agit essentiellement de terres non labourables composées de prairies et de zones herbeuses". D'autant plus que ces prairies "sont plus riches en biomasse microbienne et en biodiversité que les sols des cultures. Ils stockent plus de carbone, sont 20 fois moins sensibles à l'érosion et filtrent mieux les eaux".





L'Inra rappelle également que "plus de 70% de la ration des ruminants est composée de fourrages (herbe, foin, ensilage, enrubannage) non consommables par l'homme, et que cette herbe provient de prairies qui ont un fort potentiel de fixation du carbone". Ainsi, toutes les terres utilisées par l'élevage ne seraient pas transformables pour en faire des céréales ou des légumes destinés à l'homme. Et ces terres, entretenues par des bêtes en pâturage, peuvent même préserver la biodiversité et stocker du carbone.