Lutte pour le climat : le portrait de Greta Thunberg

Greta Thunberg est une jeune Suédoise de 16 ans à l’origine d'un mouvement de lutte pour le climat qui prend de plus en plus d'ampleur. Qui est cette militante du changement climatique ? Quand a débuté son engouement pour la cause de l'environnement ? Quelle est la place de ses parents dans sa lutte pour le climat ? Et quelles polémiques circulent autour de cette famille ?



Ce vendredi 15 mars 2019, Baptiste Morin, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille le parcours de Greta Thunberg. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 15/03/2019 présentée par David Pujadas sur LCI.