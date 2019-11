Manger des carottes ou invoquer la pluie : les étranges conseils du gouvernement indien contre la pollution

Pour faire face à cette atmosphère irrespirable, le gouvernement a décrété l'urgence sanitaire et mis en place, jusqu'au 15 novembre, la circulation alternée. Les écoles ont d'autre part été fermées, et toutes les activités de construction arrêtées. Il est également conseillé aux habitants de réduire le nombre de leurs sorties, d’éviter la pratique de toute activité physique ou encore d'utiliser des masques anti-pollution de type N95. D'autres conseils, plutôt farfelus, ont également été délivrés par les autorités et provoqué l'ire des internautes.

Depuis plusieurs jours, New Dehli se noie dans un nuage de pollution particulièrement dense. Si la capitale indienne de 20 millions d'habitants connaît chaque année des pics de pollution de l'air, elle a cette fois enregistré des taux records depuis novembre 2016, avec une concentration de particules fines seize fois plus élevée que la normale.

Le samedi 2 novembre, le ministre de la Santé indien, Harsh Vardhan, conseillait ainsi aux habitants, via Twitter, de consommer des carottes. Grâce à leur teneur en vitamine A, en potassium et en antioxydants, elles protègent selon lui de l'héméralopie, soit la cécité nocturne, et permettent ainsi de mieux voir au travers du nuage de particules. "Les carottes peuvent aussi aider à lutter contre d'autres effets néfastes de la pollution sur la santé", ajoute-t-il, sans plus de précisions.