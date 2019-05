"Même sans les élections, on serait venus manifester" : paroles de la jeunesse écolo

S'ils sont peu portés sur les querelles politiques, ces élèves ne voient pas forcément d'un mauvais œil la présence des politiques dans le cortège : Yannick Jadot, Raphael Glucksmann, Olivier Faure, Delphine Batho, ou encore un stand de la France insoumise. "On sait que c'est dans l'intérêt des partis de venir ici", estime Romane, en seconde mais sensibilisée de longue date à plusieurs causes par une mère syndicaliste. "Mais si les politiques commencent à s'imposer dans le cortège, ça devient gênant."





Engagés, certains le sont déjà. Liwenn, 24 ans et écolo depuis ses 16 ans, est passée par l'organisation altermondialiste Attac et est actuellement bénévole pour le site écologiste Reporterre. Elle non plus n'est pas venue en raison des prochaines élections, "mais si ça peut faire de l'écho, tant mieux". Probablement au dessus de la moyenne d'âge des manifestants, elle analyse l'engagement croissant des jeunes dans ces manifestations écolos : "Les réseaux sociaux ont une énorme influence sur la mobilisation, car les images ont beaucoup plus de puissance que les discours, mais les jeunes sont aussi sensibilisés dans leur famille et à l'école : ce sont des sujets qui sont au programme, désormais".