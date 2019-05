Manifestations dans le monde entier contre Monsanto et l'agrochimie ce week-end

Hambourg, Bâle, Porto, Toronto, Austin, San Diego, Santiago du Chili ou Perth, mais aussi Paris, Agen, Blois, Strasbourg et Lyon. De nombreuses manifestations sont organisées samedi 18 et dimanche 19 mai dans le monde et en France, contre le groupe américain Monsanto, désormais propriété de l'Allemand Bayer, contre d'autres géants de l'agrochimie et pour la promotion d'un nouveau modèle agricole.





Organisées depuis 2013, ces marches se déroulent cette année dans un contexte particulièrement défavorable pour Monsanto, objet de 13.400 plaintes pour les seuls Etats-Unis et condamné lundi à verser 2 milliards de dollars à un couple d'Américains atteints de cancer. Le groupe agrochimique se trouve également accusé d'avoir fiché illégalement des centaines de personnes, dont des journalistes, en fonction de leur position sur les OGM notamment.