Marche pour le climat : 45 000 personnes ont défilé dans le calme à Paris

La question de l'environnement a mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le monde ce samedi 16 mars 2019. Dans l'Hexagone, près de 36 000 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris. Parmi eux de nombreux jeunes et adolescents. La plupart de nos villes ont eu droit à leur cortège pour le climat.



