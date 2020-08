Marée noire à l'Ile Maurice : le capitaine du bateau échoué arrêté

Le capitaine du bateau japonais qui a déclenché une marée noire à l'île Maurice après s'être échoué fin juillet sur un récif a été arrêté mardi, a appris l'AFP de source policière. "On a arrêté le capitaine et son adjoint aujourd'hui. Ils ont été traduits en justice sous un chef d'accusation provisoire. L’enquête se poursuit dès demain (mercredi) avec l'interrogatoire d’autres membres de l’équipage", a indiqué un porte-parole de la police, Shiva Coothen. Le capitaine indien, qui a plusieurs fois été questionné par la police, et son adjoint de nationalité sri-lankaise, ont été inculpés et comparaîtront au tribunal le 25 août.