Île Maurice : la compagnie responsable était déjà impliquée dans d'autres marées noires

Depuis que le vraquier MV Wakashio a heurté un récif à Pointe d'Esny le 25 juillet, une partie des 3.800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel qu'il transportait s'est répandue dans les eaux turquoises qui font la réputation de l'île Maurice. Les efforts pour empêcher la fuite d'hydrocarbures d'endommager encore plus son environnement semblent toutefois porter leurs fruits. "Tout le fioul a été pompé des réservoirs" du bateau qui menace de se briser en deux, a annoncé ce mercredi le Premier ministre de l'île Pravind Jugnauth, précisant qu'il ne restait qu'une centaine de tonnes à bord, dans la cale notamment. Mais à l'heure des comptes, les regards se tournent vers l'armateur japonais Mitsui OSK Lines, qui exploite ce navire. Une compagnie déjà impliquée dans d'autres fuites d'hydrocarbures dans les océans.

Un désastre pour l'environnement, d'autant plus qu'alors, rien n'avait été fait pour limiter les dégâts. La fuite ayant eu lieu au large, le parti avait été pris de laisser la nappe se diluer et s'évaporer, la Mitsui OSK Lines estimant qu'il était peu probable que le pétrole atteigne les côtes. Heureusement pour l'île Maurice, cette fois, tout le fioul a été pompé des réservoirs du bateau échoué.

Les débuts de la société sont datés à 1878, lorsque l'entreprise commerciale Mitsui & Co exploite une liaison par bateau à vapeur entre Nagasaki et Shanghai. Son activité maritime s'est étendue dans les années 1930 au transport de passagers entre le Japon et le continent américain. Rebaptisée Mitsui Steamship en 1942, elle a été utilisée, comme bien d'autres compagnies privées nipponnes, pour le transport militaire avant et pendant la Seconde guerre mondiale. Après-guerre, la compagnie se lance dans les exportations de voitures nipponnes et importations de gaz naturel au Japon, pauvre en ressources naturelles. Rebaptisée Mitsui OSK Lines en 1999, elle exploite aujourd'hui quelque 740 navires dans le monde.