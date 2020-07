Martigues : une nappe de pollution en mer après une fuite dans un complexe pétrochimique

Dix sapeurs-pompiers et quarante marins-pompiers de Marseille ont été dépêchés sur le site du complexe pétrochimique. Un bâtiment de soutien et d'assistance, spécialisé dans la dépollution en mer, devait aussi arriver rapidement sur place pour évaluer la nature et la dangerosité de cette pellicule polluante. Kem One a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cette fuite. Aucun blessé n'est pour l'instant à dénombrer.

L'usine chimique de Lavéra fait partie des plus grosses structures industrielles en Europe. Elle est régulièrement pointée du doigt pour la pollution qu'elle génère. Une procédure pour trouble du voisinage avait d'ailleurs été ouverte en 2019 à son encontre.