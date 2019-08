Massacre de dauphins aux îles Féroé : mais quelle est cette tradition du "grindadráp" ?

Autre aspect culturel de cette tradition : le partage. Après la mise à mort organisée par les bateliers, pêcheurs et chasseurs, la viande est distribuée à la population locale, sans jamais être commercialisée. En cas de petite récolte, les chasseurs de dauphins se partagent la viande entre eux. Dès qu'il y en a davantage, les hôpitaux et les personnes âgées en profitent en priorité. Et plus la chasse est bonne, plus les villages voisins de celui où s'est déroulé le grind sont approvisionnés.





Or, la consommation de cette viande est fortement déconseillée par les services sanitaires des Iles Féroé. La pollution des eaux par les activités industrielles a, en effet, largement contaminé ses habitants. La viande des dauphins-pilotes présente une très haute teneur en mercure et en polluants organiques persistants (POP). Selon plusieurs études, ces substances affecteraient négativement le développement intellectuel et neurologique des humains, et affaibliraient leur système immunitaire. Pál Weihe, le directeur du département de médecine et de santé publique des Iles Féroé, est aussi médecin sur l'archipel depuis plus de trente ans. Dans le documentaire The Island and the Whales de Mike Day, il a longuement décrit les effets de cette viande polluée sur la population, de l'augmentation des risques de la maladie de Parkinson à la diminution des facultés cognitives chez les enfants. Des effets connus depuis une vingtaine d'années.