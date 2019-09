Méditerranée : des eaux de plus en plus chaudes

La mer Méditerranée continue de battre des records de température cet été avec 32°C en surface. C'est l'une des conséquences concrètes du dérèglement climatique. Pourtant, ces températures anormalement élevées perturbent et mettent en danger la faune et la flore sous-marine. En 30 ans, la Méditerranée a gagné un tiers de degré, et le réchauffement s'accélère. D'ici la fin du siècle, les experts anticipent 2 à 4° supplémentaires.



