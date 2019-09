Méditerranée : des nurseries à poissons pour repeupler les mers

JT 20H - Plusieurs milliers de poissons ont été relâchés dans la Méditerranée depuis quatre ans. C'est le résultat d'un projet français de repeuplement des fonds marins.

À douze mètres de profondeur, des biologistes élèvent plus de 800 poissons dans des filets en forme de tente dans la mer Méditerranée. Sars, demoiselles, pagres, loup... Dix espèces différentes nagent en toute tranquillité. L'opération CasCioMar vise depuis quatre ans à repeupler le littoral entre Marseille et Cassis. En totalité financée par l'Hexagone, elle coûte 350 000 euros par an.



