"Méga-feu" en Australie : le vent provoque la jonction de deux énormes incendies dans le sud-est

Le brasier. Sans fin. La situation météorologique est une nouvelle fois propice au développement des incendies dans le sud-est de l'Australie. Vendredi, sous des températures caniculaires dépassant 40°C, deux immenses brasiers ont fusionné en un "méga-feu". Celui a déjà réduit en cendre une superficie équivalente à 55 fois la ville de Paris.

L'"état de catastrophe naturelle" avait été prolongé de 48 heures en prévision de cette nouvelle vague de chaleur, survenue après quelques jours de températures plus favorables à la lutte contre les incendies. Et des ordres d'évacuation avaient été lancés dans les zones frontalières de de la Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria.La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a fait état de plus de 130 incendies actifs dans son Etat, dont une cinquantaine échappant à tout contrôle. La situation était particulièrement grave sur l'île Kangourou, dans le sud de l'Australie-méridionale, dont la principale localité, Kingscote, était coupée du reste du monde par de gigantesques brasiers. Nombre d'habitants se sont réfugiés près de la jetée en attendant qu'une route soit à nouveau praticable.